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31 мая 2019 года 14:59
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку в 2019 г дважды, начнет, возможно, уже в июне - Sberbank CIB
ЦБ РФ может снизить ключевую ставку в 2019 году дважды: возможно, уже в июне, а затем в декабре, считает экономист Sberbank Investment Research, (аналитическое подразделение Sberbank CIB) Антон Струченевский. Как говорится в обзоре инвестбанка, третье снижение ставки, скорее всего, произойдет в середине 2020 года. По оценке экономиста, каждое снижение составит 25 базисных пунктов с текущих 7,75% годовых. При этом в обзоре отмечается, что Струченевский улучшил прогноз инфляции в РФ в 2019 году. "Наш прогноз инфляции на конец 2019 года понижен до 4,5%. Ранее мы предполагали, что она составит 4,7%, но так как фактическая инфляция с марта по май оказалась меньше, чем ожидалось, мы решили пересмотреть прогноз", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем сообщается, что, по мнению эксперта, показатель темпов роста ВВП РФ за первый квартал будет самым слабым за 2019 год, а в последующие кварталы темпы роста будут увеличиваться. Прежде всего этому будет способствовать усиление инвестиционной активности благодаря росту бюджетных расходов на финансирование нацпроектов, что будет стимулировать строительный сектор. На данный момент Струченевский не видит необходимости корректировать свой прогноз роста ВВП по итогам 2019 года, который составляет 1,5%. В то же время, по оценке экономиста, рост российского ВВП в 2020 году превысит 2,0%. "Экспорт является движущей силой не только для крупных компаний. Малые и средние предприятия также начинают наращивать объемы экспортных поставок. Хотя масштаб экспортных операций со стороны малого и среднего бизнеса невелик, формируется определенный тренд - и именно это имеет значение. Указанные изменения свидетельствуют о растущей диверсификации российского экспорта", - говорится в обзоре.
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