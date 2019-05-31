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31 мая 2019 года 14:30
Нефть дешевеет на нестабильных рыночных настроениях - Julius Baer
В четверг цены на нефть упали почти на 4% и продолжили снижение утром в пятницу, приближаясь к 65 долл. США за баррель. Фундаментальные факторы такой динамики на рынке практически отсутствуют, считает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Еженедельные данные по американскому рынку, которые имеют большое значение для инвесторов, оказались нейтральными. Новости о динамике переработки нефти в Азии или о загрузке иранской нефти китайским танкером являются слишком незначительными для подобного спада цен. Опасения замедления роста мировой экономики действительно сильны, но высокорисковые активы не продемонстрировали такого спада, какой случился на рынке нефти. "Рыночные настроения в последние месяцы были главным драйвером изменения котировок "черного золота", - указывает эксперт Julius Baer. - Ранее в этом году снижение уровня пессимизма по поводу роста мировой экономики и риски снижения предложения усилили "бычьи" настроения. Однако затем торговые споры привели на рынок "медведей". Таким образом, в секторе, возможно, сложились условия, способствующие фиксации прибыли. Последние новости из сектора внешней торговли, связанные с объявлением Вашингтоном новых пошлин на мексиканские товары, окажут негативное влияние на рынок и, вероятно, поддержат котировки нефти. Подобные неожиданные события повышают неопределенность и замедляют деловую активность, негативно отражаясь на мировой экономике. Неустойчивые рыночные настроения продолжат определять динамику котировок нефти. Краткосрочный прогноз цен связан с повышенной неопределенностью, которая создается многочисленными малопредсказуемыми факторами. В более долгосрочной перспективе мы занимаем "медвежий" взгляд на сектор. Вероятная смена власти в Венесуэле приведет к увеличению предложения нефти, которое будет сложно "переварить", особенно в условиях замедления глобальной экономики".
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31 мая 2019 года 19:10
"Продолжает лететь вниз доходность по государственным облигациям в Германии и США. Сегодня впервые в истории доходность по десятилетним бумагам опустилась до минус 21 базисного пункта. В США доходность по 3, 5, 7-летним трежерис упала ниже отметки в 2%. Вместе с тем выросли ставки в долларах на... читать дальше
.31 мая 2019 года 17:28
Впервые в текущей фазе делового цикла один из высокопоставленных чиновников ФРС США заговорил о необходимости снизить процентные ставки в ответ на возможное ухудшение экономического прогноза, напоминает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.... читать дальше
.31 мая 2019 года 15:22
Президент США Дональд Трамп планирует ввести 5%-ю таможенную пошлину на мексиканские товары, которая будет действовать до тех пор, пока власти страны не остановят поток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты, отмечают эксперты Julius Baer Патрик Ланг и Маркус Алленшпах. Пошлина вступит в силу... читать дальше
.31 мая 2019 года 14:40
"Если открыть график золота за последние 20 лет, то можно увидеть, что затяжной трендовый рост, который дал инвесторам увеличение котировок в 8 раз, закончился в 2011 году. Сегодня цены на золото скорректировались на 30%. И уже 5 лет, по-большому счету, находятся в боковом диапазоне. Я не буду... читать дальше
.31 мая 2019 года 11:47
"Нефть снижается более чем на 5%, торгуясь в районе 66 долл./барр. Падение нефти происходит на фоне обостряющихся опасений участников рынка о торговой войне и её последствиях для глобального экономического роста, как следствие, и для спроса на энергоносители. Дополнительным негативом для нефти... читать дальше
.31 мая 2019 года 10:21
"Вопреки ожиданиям статистика от Минэнерго США оказалась невпечатляющей, показав очень скромное снижение запасов сырой нефти (всего на 282 тыс. барр.), что не совпало ни с консенсусом, ни с данными API. Запасы бензинов выросли на 2,2 млн барр., дистиллятов снизились на 1,6 млн барр. Добыча нефти... читать дальше
.31 мая 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы выросли в четверг. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в пятницу. читать дальше
.30 мая 2019 года 15:52
Нефтяные цены к завершению предыдущей сессии отыграли значительный внутридневной провал, закрывшись с умеренными потерями, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Сегодня в начале российских торгов котировки повышались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent теряет 0,9% -... читать дальше
.30 мая 2019 года 11:28
Нефтяные котировки восстанавливаются в ожидании официальной статистики от Минэнерго США - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после вчерашнего падения к отметкам ниже $68/bbl (Brent). Давление на нефтяные цены оказало заметное снижение аппетита участников рынка к рисковым активам на фоне продолжающейся эскалации торговых противоречий между США и Китаем, а... читать дальше
.30 мая 2019 года 10:09
"Нефть остается в зоне 68-70 долл./барр., но с тенденцией к проторговке верхней границы. Предварительная статистика от API показала наконец снижение запасов сырой нефти на 5,3 млн барр., снижение запасов дистиллятов на 2,1 млн барр. и рост запасов бензинов на 2,7 млн барр. Это поддержало нефть и... читать дальше
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