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31 мая 2019 года 13:41
Рекордные дивиденды поддержат устойчивость рубля - Sberbank CIB
"Летом текущего года российские компании, в первую очередь экспортеры, выплатят рекордно высокие дивиденды. Наш базовый сценарий предполагает, что это окажет небольшую поддержку российской валюте, однако в случае, если на глобальном рынке усилится негативное восприятие рисков, эта поддержка станет более заметной и поможет рублю опередить аналоги. Кроме того, в этой ситуации возникнет временное давление на валютную ликвидность", - говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. В текущем году дивидендные выплаты крупнейших российских компаний должны превзойти рекордный уровень прошлого года и составить 2 трлн руб. в период с мая по август (это примерно на 600 млрд руб. больше, чем годом ранее). Основная часть выплат придется на экспортеров. "К концу периода экспортерам предстоит выплатить в виде дивидендов $20 млрд, и мы ожидаем, что они профинансируют около 70% этой суммы ($14 млрд) за счет продаж иностранной валюты. По нашим расчетам, этот объем примерно на $2,6 млрд превысит связанные с дивидендами покупки валюты со стороны эмитентов депозитарных расписок (ДР) и иностранных стратегических инвесторов. Таким образом, при прочих равных сезон дивидендных выплат должен оказать небольшую поддержку российскому рублю. Вместе с тем валюты развивающихся рынков могут испытывать давление при любом обострении торгового противостояния США и КНР или при новых признаках замедления глобального экономического роста. При таком сценарии рубль, вероятно, будет слабеть, однако экспортеры могут увеличить продажи валюты еще существеннее, чем мы ожидаем в настоящее время. Мы ожидаем, что рубль продемонстрирует относительную устойчивость и будет опережать аналоги. Даже при значительном падении валют развивающихся рынков пара USD/RUB, на наш взгляд, в ближайшие месяцы встретит сопротивление в районе 66-67. Ситуация с валютной ликвидностью в указанный период, вероятно, ухудшится из-за сезонного ослабления показателей счета текущих операций, и дивидендные выплаты лишь усугубят ситуацию. Тем не менее, на настоящий момент объем валютной ликвидности довольно высок, так что этот фактор лишь умеренно повлияет на рынок валютных "свопов". В 4К19 объем валютной ликвидности должен умеренно восстановиться на фоне благоприятных сезонных факторов", - комментирует ситуацию аналитик Sberbank Investment Research Юрий Попов.
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