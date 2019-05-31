Считаем акции "Аэрофлота" интересными для диверсифицированного портфеля акций на российском рынке - Промсвязьбанк

"На данный момент наш фундаментальный ориентир для акций компании на ближайшие 12 месяцев составляет 120 руб. Считаем акции "Аэрофлота" интересными для диверсифицированного портфеля акций на российском рынке, в то же время делать выраженный акцент в портфеле на акциях данной компании, на наш взгляд, не совсем рационально", - говорится в обзоре Промсвязьбанка.

В пятницу корпоративную отчетность по МСФО за 1 кв. 2019 г. представила компания "Аэрофлот". С начала этого года компания перешла на формат предоставления отчетности МСФО 16, и изменение формата вносит некоторую сложность в сравнение текущих показателей по отношению к результатам за прошлый период.

Выручка компании продолжает расти темпами, соответствующими стратегии, и по итогам 1 кв. 2019 г. выручка прибавила 23,3%, достигнув 138 млрд руб. (пассажиропоток увеличился на 16,2%). Показатель EBITDA, рассчитанный уже по новому формату) вырос на 21,2%, в то же время убыток за период увеличился на 51,2% (в целом в рамках прогнозов).

Рост операционных расходов компании составил 25% (больше темпов роста выручки). Значительную роль в общем увеличении OPEX сыграл рост расходов на авиатопливо (+28,4%). С начала текущего года цены на авиакеросин в аэропортах РФ перестали расти, и по итогам апреля средняя цена снизилась от уровней с начала года на 1,9%.

Вторая важная группа операционных расходов - расходы на оплату труда - не демонстрирует значительного увеличения. Рост данной группы расходов в 1 кв. 2019 г. по сравнению с 1 кв. 2018 г. составил всего 6,4%. В целом стабилизация отдельных групп расходов может давать надежду на постепенное замедление темпов роста OPEX в ближайшие кварталы.

"Акции "Аэрофлота" сегодня на "Московской бирже" растут на 3%. На данный момент наш фундаментальный ориентир для акций компании на ближайшие 12 месяцев составляет 120 руб. Считаем акции "Аэрофлота" интересными для диверсифицированного портфеля акций на российском рынке, в то же время делать выраженный акцент в портфеле на акциях данной компании, на наш взгляд, не совсем рационально", - заключает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.