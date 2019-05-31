Raiffeisenbank снизил оценку ADS VEON на 18%, сохранив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $5,1 до $4,2 за штуку, сообщается в обзоре Сергея Либина.

Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечает эксперт, снижение целевой цены ADS VEON связано в первую очередь с ослаблением курсов валют в странах присутствия компании, с наиболее заметным эффектом в Пакистане и России.

"Основным фактором давления на котировки ADS VEON является навес акций со стороны Telenor, который планирует продать свой пакет в размере 8,9% акций. При этом, по нашему мнению, дивидендная доходность бумаг VEON в размере 13% является достаточной компенсацией за риск снижения котировок в случае продажи пакета Telenor", - пишет Либин.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $3,37 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,3 за штуку.