Sova Capital подняла оценку акций Газпрома на 11%, сохранив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) со 151 рубля до 167,3 рубля за штуку, следует из материалов ИК.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет 212,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 212,4 за штуку.