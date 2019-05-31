Не видим весомых причин для покупок ОФЗ - Росбанк

"Вчера российские гособлигации столкнулись с очередным "набегом" покупателей. Доходности вдоль кривой ОФЗ снизились на 4-9 бп (наиболее выраженно в сериях 26227 (июл.24, 7,66%) и 26225 (май.34, 8,11%)). Учитывая шаткость обстановки на мировых финансовых рынках и ощутимую коррекцию цен на нефть (Brent $66,9/барр., -3,7%), мы не видим весомых причин для покупок. Скорее рынок столкнулся с очередным эпизодом занятия позиций каким-то крупным инвестором. К слову, по данным ЦБ, в апреле вложения нерезидентов в ОФЗ приросли на 196 млрд руб. до 2,24 трлн руб. (+452 млрд руб. с начала года). Напоминаем, что на историческом пике, зарегистрированном в начале 2018 года, показатель составлял 2,35 трлн руб." - отмечают аналитики Росбанка.