При ухудшении конъюнктуры нефть рискует пойти к 62 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Вопреки ожиданиям статистика от Минэнерго США оказалась невпечатляющей, показав очень скромное снижение запасов сырой нефти (всего на 282 тыс. барр.), что не совпало ни с консенсусом, ни с данными API. Запасы бензинов выросли на 2,2 млн барр., дистиллятов снизились на 1,6 млн барр. Добыча нефти в Штатах поднялась до 12,3 млн барр. /день. Все это оказало давление на нефть. А новости о введении США пошлин на товары из Мексики добавили негатива. Сегодня экспирируется июльский фьючерс на Brent; следующий фьючерс на таком внешнем фоне упал ниже 65 долл./барр. При ухудшении конъюнктуры нефть рискует пойти ниже - к 62 долл./барр." - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.