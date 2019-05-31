Индекс МосБиржи откроется вблизи отметки 2645 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,5%, вблизи отметки 2645 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2660, 2670 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может встретить временную поддержку в районе 2640 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.