Ослабление рубля способно ограничить негатив для индекса МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,176%, указывая на дальнейшее бегство капитала из риска. Об этом же говорит укрепление иены. Однако для отечественного рынка более важным является то, что нефть вновь оказалась в среднесрочном тренде на снижение, что будет давить как на акции, так и на курс рубля. Пятницу отечественный рынок начнёт в "минусе", хотя ослабление рубля способно ограничить негатив для индекса МосБиржи", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.