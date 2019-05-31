В пятницу российский рынок акций откроется в "минусе" - Алор Брокер

"Российский рынок акций вчера в очередной раз переписал исторический максимум на не очень хорошем внешнем фоне. Прибавив 0,7%, индекс МосБиржи прошел сопротивление 2650 пунктов, открыв тем самым дорогу на 2700 пунктов. Однако сегодня двинуться вверх будет очень сложно. С утра в районе 0,7% теряют американские фьючерсы. Продолжает "сыпаться" и нефть, которая вчера потеряла почти 4%. Поводов для такого падения не было, статистика Минэнерго США по запасам нефти в стране была лишь немногим хуже прогноза и не должна была привести к масштабной распродаже. Сегодня с утра котировки сырья снижаются еще на 0,8%. Обычно после столь сильного и беспричинного падения следует отскок на пару процентов, поэтому его можно попробовать "поймать". На таком фоне российский рынок акций откроется в "минусе". Причем, по логике, нисходящий тренд должен получить развитие и в течение дня. Но последние дни для российского рынка акций логика не работает - покупки могут идти и при негативном внешнем фоне", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.