Если внешний фон не начнет улучшаться, то рубль в паре с долларом потихоньку двинется в сторону отметки 66 - Алор Брокер

"Что касается российской валюты, то ситуация не очень радужная. Если внешний фон не начнет улучшаться, то рубль в паре с долларом потихоньку двинется в сторону отметки 66 с "остановкой на раздумье" в районе 65,4-65,5", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.