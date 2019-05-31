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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ожидаем коррекции индекса МосБиржи в район 2620-2640 пунктов - Промсвязьбанк
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31 мая 2019 года 09:11

Ожидаем коррекции индекса МосБиржи в район 2620-2640 пунктов - Промсвязьбанк

"Что касается российского рынка, то индекс МосБиржи в последнюю пару недель несколько оторвался от внешнего фона за счет внутренних корпоративных историй. В четверг он прибавил 0,7% и превысил отметку в 2650 пунктов. Ожидания близости дивидендного сезона оказывают дополнительную поддержку российским бумагам, в ближайшие несколько торговых сессий видим шансы на тест отметки в 2700 пунктов. Тем не менее, сегодня в условиях слабого внешнего фона и коррекции нефтяных котировок ожидаем коррекции индекса в район 2620-2640 пунктов", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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