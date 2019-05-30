В первой половине июне стоит ожидать некоторого снижения темпов роста вложений в ОФЗ иностранных инвесторов - Промсвязьбанк

"Исходя из оперативной статистики по доле нерезидентов в ОФЗ, иностранные инвесторы ускорили покупки госбумаг в мае, увеличив вложения на 240 млрд руб. против 196 млрд руб. в апреле. В результате портфель ОФЗ нерезидентов достиг 2,48 трлн руб., превысив предыдущий исторический максимум в размере 2,35 трлн руб., зафиксированный в марте 2018 года. Вместе с тем доля иностранных инвесторов в ОФЗ в размере 29,4% все еще остается ниже максимума 34,5% (на 31.03.2018 г.). Отметим, что в мае инвесторы стремились успеть максимально нарастить свои портфели к заседанию Банка России 14 июня, на котором ожидается снижение ключевой ставки. В этом ключе в июне стоит ожидать некоторого снижения темпов роста вложений в ОФЗ иностранных инвесторов. При этом дальнейшая стратегия инвесторов во многом будет определена комментариями регулятора по итогам заседания - в случае появления ожиданий еще одного снижения ставки в текущем году покупки ОФЗ нерезидентами будут продолжены высокими темпами", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.