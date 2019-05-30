Отечественный рынок акций почти не замечал ускорившегося снижения нефтяных цен - БКС

В четверг российские фондовые индикаторы открылись вверх и некоторое время повышались. В результате индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС недельный, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Позитивной динамике российского рынка акций способствовал благоприятный внешний фон, сложившийся на мировых площадках на старте нашей сессии.

Однако ситуация на глобальных рынках начала быстро ухудшаться (в основном за счет активного снижения нефтяных цен). Под воздействием данного драйвера российские индексы перешли к сдержанной нисходящей коррекции, но на дневном минимуме даже не закрыли "гэп", образовавшийся на старте сессии, оставаясь на положительной территории.

Ситуация на мировых рынках стабилизировалась, и глобальные инвесторы надеются, что последний всплеск протекционистской напряженности миновал острую фазу, и предстоящий саммит G20, который пройдет в конце июня, возродит конструктивный диалог между США и Китаем по торговым проблемам.

Дополнительную поддержку отечественному рынку оказало вчерашнее выступление американского спецпрокурора Мюллера, который вел расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Чиновник ушел в отставку, подтвердив, что ему нечего добавить к ранее обнародованным материалам данного дела, согласно которым не было обнаружено доказательств сговора команды президента США с Россией. Это несколько снизило внешнеполитические риски, способствовав продолжению роста российских активов.

Во второй половине торгов ситуация на мировых фондовых площадках значительно улучшилось, в результате чего российские индексы ушли вверх, переписав дневные вершины. При этом наш рынок почти не замечал ускорившегося снижения нефтяных цен, отмечает специалист "БКС Брокер".