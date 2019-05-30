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30 мая 2019 года 17:48
Тактически конъюнктура рынка акций РФ выглядит преимущественно негативной - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 мая 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к выводу, что оптимизм локальных инвесторов и продолжающийся отток капитала из ETF, инвестирующих и в развивающиеся рынки в целом, и в российский рынок в частности, создают негативную ситуация на рынке акций РФ с тактической точки зрения. "Локальные инвесторы сохраняют оптимизм по поводу перспектив российского рынка - длинные позиции демонстрируют неплохой рост, в то время как "шорты" остаются на среднемесячном уровне. Российский рынок успешно противостоял недавним признакам пессимизма на развивающихся рынках (EM): краткосрочная динамика относительно EM оказалась особенно сильной после того, как 14 мая "Газпром" (MOEX: GAZP) объявил о повышении размера дивиденда. Тем не менее, учитывая дивиденды госкомпаний в качестве последнего триггера для ререйтинга, российский рынок акций практически достиг справедливой оценки", - говорится в обзоре. В то же время отток капитала из ETF по итогам отчетной недели продолжился, особенно из ETF, ориентированных на Россию. "Российские акции, по нашим оценкам, в общей сложности потеряли примерно $40 млн в результате того, что инвесторы выводили средства из ETF, при этом наибольший отток зафиксирован из RSX ETF. Таким образом, существенный отток из крупнейших российских и GEM ETF наблюдается три недели подряд, стал мощнейшим 3-недельным оттоком капитала с июня прошлого года", - пишет Смольянинов, отмечая, что тактически картина выглядит преимущественно негативной для рынка акций РФ на данный момент.
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31 мая 2019 года 10:21
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.31 мая 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы выросли в четверг. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в пятницу. читать дальше
.30 мая 2019 года 15:52
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.30 мая 2019 года 11:28
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.30 мая 2019 года 09:39
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.30 мая 2019 года 09:15
Индексы США упали на 0,7-0,9% на новостях о торговом противостоянии США-КНР. Распродажа на рынках акций Азии продолжается. Нефть перешла к росту на данных API о запасах в США, цена Brent - $69,7 за баррель читать дальше
.29 мая 2019 года 14:58
"В течение многих месяцев торговый конфликт между США и Китаем недооценивали, однако с 5 мая ситуация изменилась, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Связанная с напряженностью во внешней торговле неопределенность вернулась на рынки, и торговая война стала риском... читать дальше
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Глобальный рынок государственных облигаций продолжает стремительное движение вниз. Доходность по 10-летним гособлигациям Японии снизилась до -0,1%, нижней границы целевого диапазона Банка Японии. Доходность по аналогичным бумагам США во вторник достигла 2,24%, самого низкого уровня с сентября... читать дальше
.29 мая 2019 года 12:04
"Евро остается под давлением на этой неделе, вернувшись к 1,1160. Это движение в рамках тренда с начала года с нижней границей торгового диапазона проходящей через 1,10 в настоящий момент. Тем не менее, бюджетные споры и растущий спрос на безопасность на глобальных рынках способны породить... читать дальше
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