Тактически конъюнктура рынка акций РФ выглядит преимущественно негативной - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 мая 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что оптимизм локальных инвесторов и продолжающийся отток капитала из ETF, инвестирующих и в развивающиеся рынки в целом, и в российский рынок в частности, создают негативную ситуация на рынке акций РФ с тактической точки зрения.

"Локальные инвесторы сохраняют оптимизм по поводу перспектив российского рынка - длинные позиции демонстрируют неплохой рост, в то время как "шорты" остаются на среднемесячном уровне. Российский рынок успешно противостоял недавним признакам пессимизма на развивающихся рынках (EM): краткосрочная динамика относительно EM оказалась особенно сильной после того, как 14 мая "Газпром" (MOEX: GAZP) объявил о повышении размера дивиденда. Тем не менее, учитывая дивиденды госкомпаний в качестве последнего триггера для ререйтинга, российский рынок акций практически достиг справедливой оценки", - говорится в обзоре.

В то же время отток капитала из ETF по итогам отчетной недели продолжился, особенно из ETF, ориентированных на Россию. "Российские акции, по нашим оценкам, в общей сложности потеряли примерно $40 млн в результате того, что инвесторы выводили средства из ETF, при этом наибольший отток зафиксирован из RSX ETF. Таким образом, существенный отток из крупнейших российских и GEM ETF наблюдается три недели подряд, стал мощнейшим 3-недельным оттоком капитала с июня прошлого года", - пишет Смольянинов, отмечая, что тактически картина выглядит преимущественно негативной для рынка акций РФ на данный момент.