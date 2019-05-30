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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций выглядит довольно позитивно - УК "Райффайзен Капитал"
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30 мая 2019 года 16:17
Рынок акций выглядит довольно позитивно - УК "Райффайзен Капитал"
"Отечественный рынок акций выглядит довольно позитивно: индекс МосБиржи прибавляет 0,3%, в то время как РТС - 0,7%. Высокий интерес инвесторов к бумагам компаний нефтегазового сектора поддерживает "на плаву" и индексы "широкого" рынка. Главным триггером спроса на акции сектора сегодня оказалась сильная отчетность "Газпрома", которая подогревает спекуляции на тему высоких дивидендов уже за 2019 год даже при отсутствии повышения коэффициента выплат", - обращает внимание старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.
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31 мая 2019 года 10:21
"Вопреки ожиданиям статистика от Минэнерго США оказалась невпечатляющей, показав очень скромное снижение запасов сырой нефти (всего на 282 тыс. барр.), что не совпало ни с консенсусом, ни с данными API. Запасы бензинов выросли на 2,2 млн барр., дистиллятов снизились на 1,6 млн барр. Добыча нефти... читать дальше
.31 мая 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы выросли в четверг. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение в пятницу. читать дальше
.30 мая 2019 года 15:52
Нефтяные цены к завершению предыдущей сессии отыграли значительный внутридневной провал, закрывшись с умеренными потерями, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Сегодня в начале российских торгов котировки повышались, но затем резко ушли вниз. Сейчас Brent теряет 0,9% -... читать дальше
.30 мая 2019 года 11:28
Нефтяные котировки восстанавливаются в ожидании официальной статистики от Минэнерго США - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после вчерашнего падения к отметкам ниже $68/bbl (Brent). Давление на нефтяные цены оказало заметное снижение аппетита участников рынка к рисковым активам на фоне продолжающейся эскалации торговых противоречий между США и Китаем, а... читать дальше
.30 мая 2019 года 10:09
"Нефть остается в зоне 68-70 долл./барр., но с тенденцией к проторговке верхней границы. Предварительная статистика от API показала наконец снижение запасов сырой нефти на 5,3 млн барр., снижение запасов дистиллятов на 2,1 млн барр. и рост запасов бензинов на 2,7 млн барр. Это поддержало нефть и... читать дальше
.30 мая 2019 года 09:39
"Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон,- отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. - Снижение индексов Китая в ходе азиатских торгов частично компенсируется незначительным ростом цен на нефть, а также общим преобладанием положительных настроений на рынке... читать дальше
.30 мая 2019 года 09:15
Индексы США упали на 0,7-0,9% на новостях о торговом противостоянии США-КНР. Распродажа на рынках акций Азии продолжается. Нефть перешла к росту на данных API о запасах в США, цена Brent - $69,7 за баррель читать дальше
.29 мая 2019 года 14:58
"В течение многих месяцев торговый конфликт между США и Китаем недооценивали, однако с 5 мая ситуация изменилась, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Связанная с напряженностью во внешней торговле неопределенность вернулась на рынки, и торговая война стала риском... читать дальше
.29 мая 2019 года 13:39
Глобальный рынок государственных облигаций продолжает стремительное движение вниз. Доходность по 10-летним гособлигациям Японии снизилась до -0,1%, нижней границы целевого диапазона Банка Японии. Доходность по аналогичным бумагам США во вторник достигла 2,24%, самого низкого уровня с сентября... читать дальше
.29 мая 2019 года 12:04
"Евро остается под давлением на этой неделе, вернувшись к 1,1160. Это движение в рамках тренда с начала года с нижней границей торгового диапазона проходящей через 1,10 в настоящий момент. Тем не менее, бюджетные споры и растущий спрос на безопасность на глобальных рынках способны породить... читать дальше
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