Рост на российском рынке акций может замедлиться - ИК "Еврофинансы"

"Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по ВВП и рынку труда (15:30 мск), запасы нефти (18:00 мск). Рост на российском рынке акций может замедлиться, учитывая текущую динамику нефтяных цен, но к завершению сессии определяющим фактором станет вечерняя статистика", - отмечают в ИК "Еврофинансы".