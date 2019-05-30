"ВТБ Капитал" поднял оценку акций "Газпрома" на 12%, подтвердив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $3,40 до $3,80 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $3,26 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,16 за штуку.