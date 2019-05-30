Наибольшее снижение рубля к доллару до конца года ожидаем в июле и в августе - ITI Capital

"В апреле завершился традиционный благоприятный период для рубля, и в мае, согласно историческим и фундаментально обоснованным факторам, российская валюта впервые в этом году ослабла к доллару. Считаем, что волатильность сохранится и даже усилится эти летом, начиная с июня, даже если "вынести за скобки" санкционные риски. Во многом ослабление, помимо глобальных, обусловлено локальными факторами. Мы выделяем три наиболее важных локальных фактора в пользу ослабления рубля к доллару: конвертация в валюту от дивидендных выплат (июль и август), сезонное снижение валютной экспортной выручки и выплаты по внешнему долгу. Безусловно, основной внешний фактор - санкции США и, в меньшей степени, ослабление спроса на рисковые активы на отдельных развивающихся (Турция, Аргентина и т.д.) и развитых рынках (США и Европа). В таких условиях Россия, как показала практика в мае, выступает в роли защитного актива с высокой финансово-кредитной надежностью, наиболее актуальной для нерезидентов в случае глобальной экономической рецессии. Наибольшее снижение рубля до конца года мы ожидаем в июле и в августе. Август - традиционно худший месяц для рубля даже без учета санкционных рисков; в прошлом году мы видели этому подтверждение. По нашим прогнозам, без учета локальных факторов и глобальной волатильности, в июне рубль может ослабнуть к доллару до 66 руб., в июле - до 66,5 руб. и в августе - до 67 руб. Наш умеренный прогноз учитывает и позитивные факторы, в том числе продажу валюты от экспортеров для выплаты налогов, в частности в июле ($6-7 млрд), и дальнейшую отсрочку американских санкций (что мы считаем маловероятным) на фоне восстановления спроса на риск", - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.