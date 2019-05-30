Нефтегазовый сектор продолжает разгонять российский рынок акций - БКС

"Сегодня на старте российской сессии котировки повышались, но затем начали сдавать позиции. Сейчас Brent теряет 0,5% около отметки $69,4. Поддержку нефтяным ценам оказали ночные данные Американского института нефти, продемонстрировавшие более значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти. Сегодня в 18:00 МСК выходит отчет Минэнерго США, ожидается снижение запасов нефти на 0,9 млн барр. и незначительный рост запасов нефтепродуктов. Российский фондовый рынок продолжает демонстрировать восходящую динамику, индекс МосБиржи сегодня обновил исторический максимум, а индекс РТС - недельный. Кроме некоторого улучшения обстановки на мировых площадках, поддержку российскому рынку оказывает непрекращающийся корпоративный позитив.

Сегодня локомотивом роста наших индексов вновь выступают акции нефтегазового сектора, чему способствует относительная слабость рубля. Кроме того, Газпром представил сильную отчетность за I квартал, что вместе с ожиданиями высоких дивидендов позволило его акциям обновить восьмилетний максимум", - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.