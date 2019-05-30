В среднесрочной перспективе мы сохраняем умеренно негативный взгляд на рубль - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль сегодня торгуется хуже других валют развивающихся стран, слабея к доллару США. Национальная валюта осталась без локальной поддержки налогового периода, который закончился во вторник уплатой налога на прибыль, давление на курс оказывает снижение спроса на российские активы, на фоне глобального ухудшения аппетита к риску. При этом мы не видим в данный момент рисков дальнейшего существенного ослабления рубля в ближайшие дни. Вероятно, в следующие пару недель курс рубль будет оставаться в интервале 64,5-65,5 руб./$. При этом в среднесрочной перспективе мы сохраняем свой умеренно негативный взгляд на рубль из-за сезонного ухудшения платежного баланса, предстоящих дивидендных выплат, сохраняющегося риска снижения спроса на российские активы и увеличения оттока капитала", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".