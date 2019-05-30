Газпром порадовал инвесторов своей финансовой отчетностью - БКС

Позитивные настроения на российском фондовом рынке сохраняются несмотря на рост внешнего негатива и в целом коррекционные настроения на мировых биржах с учетом увеличения рецессионных рисков и угроз жесткого Brexit, констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Тем не менее, сегодня рынку помогает рост цен на нефть в свете более существенного, чем ожидалось, сокращения запасов энергоресурсов в США (API). Поддержку акциям РФ также оказало заявление спецпрокурора Мюллера, который подтвердил, что итоги расследования вмешательства России в американские выборы не оправдывают президента, но и не доказывают его участие в сговоре, это уменьшает вероятность драконовских санкций против госдолга и госбанков РФ.

"В лидерах роста - акции нефтегазового сектора, их стимулирует в том числе умеренное ослабление рубля, ведущее к повышению рублевой цены на нефть. Трейдеры отмечают наличие как иностранных, так и российских покупателей, но покупка происходит очень точечно. "Газпром" растет также благодаря финансовому отчету за первый квартал 2019 года по МСФО. Чистая прибыль компании выросла на 44% - до 535,908 млрд. руб., что лучше прогнозов большинства аналитиков. Также позитивом для инвесторов стало то, что группа "Газпром" немного сократила план общего объема освоения инвестиций в 2019 году. В то же время мы считаем, что достаточно наивно ожидать, что российский рынок станет "тихой гаванью", если внешний негатив продолжит оказывать на него влияние. Риски коррекции, на наш взгляд, повышаются", - указывает эксперт "БКС Премьер".