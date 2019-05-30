Sova Capital снизила оценку акций АЛРОСА на 9%, сохранив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 97 рублей до 88 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 108,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 88,2 рубля за штуку.