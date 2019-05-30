.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс МосБиржи продолжит консолидацию вблизи исторических максимумов - Альфа-банк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 мая 2019 года 12:10
Индекс МосБиржи продолжит консолидацию вблизи исторических максимумов - Альфа-банк
"Российские индексы акций в среду выросли, несмотря на внешний негативный фон. Вчера на европейских биржах преобладали продажи акций, вызванные ожиданиями дальнейшего усиления торгового противостояния между США и Китаем и слабых прогнозов со стороны ЕЦБ. Основным драйвером роста индекса Московской биржи на 1,2% стал рост акций ЛУКОЙЛа (+2,7%). Вчера крупнейшая российская частная нефтяная компания опубликовала финансовые результаты за 1К19, которые в целом совпали с ожиданиями рынка. Среди позитивных факторов, которые могли бы способствовать росту акций ЛУКОЙЛа, могло стать снижение капзатрат за отчётный период. В лидерах падения оказались акции металлургических компаний, котировки которых снижались вслед за ценами на промышленные металлы. С момента завершения основных торгов акциями на МосБирже, стоимость барреля нефти марки Brent поднялась на 1,85% до $69,8 на новостях о снижении запасов сырья в США. Индекс МосБиржи сегодня может продолжить консолидацию вблизи исторических максимумов. Сохраняются риски снижения акций российских эмитентов на опасениях торможения экономики Китая. Сегодня ряд крупных российских эмитентов раскроют свои финансовые результаты за 1К19, что может привести к росту волатильности в акциях данных компаний", - отмечает аналитик Альфа-банка Гельды Союнов.
.
Компании упоминаемые в новости: Х5 Синергия
.
30 мая 2019 года 11:28
Нефтяные котировки восстанавливаются в ожидании официальной статистики от Минэнерго США - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после вчерашнего падения к отметкам ниже $68/bbl (Brent). Давление на нефтяные цены оказало заметное снижение аппетита участников рынка к рисковым активам на фоне продолжающейся эскалации торговых противоречий между США и Китаем, а... читать дальше
.30 мая 2019 года 10:09
"Нефть остается в зоне 68-70 долл./барр., но с тенденцией к проторговке верхней границы. Предварительная статистика от API показала наконец снижение запасов сырой нефти на 5,3 млн барр., снижение запасов дистиллятов на 2,1 млн барр. и рост запасов бензинов на 2,7 млн барр. Это поддержало нефть и... читать дальше
.30 мая 2019 года 09:39
"Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон,- отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. - Снижение индексов Китая в ходе азиатских торгов частично компенсируется незначительным ростом цен на нефть, а также общим преобладанием положительных настроений на рынке... читать дальше
.30 мая 2019 года 09:15
Индексы США упали на 0,7-0,9% на новостях о торговом противостоянии США-КНР. Распродажа на рынках акций Азии продолжается. Нефть перешла к росту на данных API о запасах в США, цена Brent - $69,7 за баррель читать дальше
.29 мая 2019 года 14:58
"В течение многих месяцев торговый конфликт между США и Китаем недооценивали, однако с 5 мая ситуация изменилась, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Связанная с напряженностью во внешней торговле неопределенность вернулась на рынки, и торговая война стала риском... читать дальше
.29 мая 2019 года 13:39
Глобальный рынок государственных облигаций продолжает стремительное движение вниз. Доходность по 10-летним гособлигациям Японии снизилась до -0,1%, нижней границы целевого диапазона Банка Японии. Доходность по аналогичным бумагам США во вторник достигла 2,24%, самого низкого уровня с сентября... читать дальше
.29 мая 2019 года 12:04
"Евро остается под давлением на этой неделе, вернувшись к 1,1160. Это движение в рамках тренда с начала года с нижней границей торгового диапазона проходящей через 1,10 в настоящий момент. Тем не менее, бюджетные споры и растущий спрос на безопасность на глобальных рынках способны породить... читать дальше
.29 мая 2019 года 11:17
"В среду нефтяные цены умеренно корректируются, двигаясь в диапазоне 69-70$. Тревожность рынка в отношении торгового конфликта США и Китая оказывает давление на котировки сырья. Вместе с тем мы сохраняем оптимистичный взгляд на нефть и считаем, что котировки продолжат восстановление к уровням выше... читать дальше
.29 мая 2019 года 10:36
Во вторник нефтяные котировки сохранили прежние ценовые уровни, диапазон по Brent - $69,5-70,5 за баррель. Сегодня с утра котировки торгуются в нижней части этого диапазона, теряя более 0,5%, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Ключевые факторы на рынке... читать дальше
.29 мая 2019 года 10:14
"Для проторговки вверх 50-дн. средней (70,65 долл./барр.) нефти не хватило импульса. Торговая война между США и Китаем продолжает оказывать негативное влияние на сырье. В то же время спекуляции на тему ОПЕК+ не дают нефти просесть сильнее. Так, появляются новости, что Россия готова продолжить... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.