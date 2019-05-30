Рубль может вернуться под отметку 65 на фоне разворота в валютах EM и снижения напряженности на рынках - БКС

"Вчера вечером ситуация на рынках начала успокаиваться. Это отразилось в коррекции вниз курса доллара после закрытия основных торгов на МосБирже, - напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - Аналогичное восстановление во второй половине дня показали и другие валюты EM. Спрос на риск пока остается нестабильным, о чем говорит утреннее снижение азиатских индексов, но массированные распродажи остановились. Кроме валют развивающихся рынков, давление снизилось и на сырьевые активы. В частности, остановилось падение нефти, что снизило давление на рубль. Пара USD/RUB вчера пробила уровень 65 и начала резкое ускорение в направлении локального сопротивления 65,5. Однако в ходе вечерней коррекции рублю удалось притормозить резкое ослабление. Закрытие торгов прошло даже немного ниже 65. Сегодня, на фоне улучшения рыночных настроений, рубль попытается удержаться возле отметки 65, или даже вернуться под нее".