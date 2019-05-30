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30 мая 2019 года 12:28
Рубль останется в диапазоне 64,50 - 67 за американскую валюту в ближайшие летние месяцы - Оргбанк
К концу календарной весны на рынках возросла волатильность. Участники проявляют повышенную нервозность в связи с большой неопределенностью дальнейшего развития событий, указывает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. По его мнению, в большей степени это связано с многочисленными застрявшими нерешенными вопросами, вставшими на повестку дня в начале года. Основными драйверами рынков, несомненно, в настоящее время являются торговые противоречия между США и другими крупными экономиками, и прежде всего Китаем. Остается также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, в центре которого стоит Иран. Нельзя сбрасывать со счетов и происходящее в Венесуэле, хотя здесь немного поутихло. Это далеко не полный перечень проблем, способных моментально направить рынки в ту или иную сторону. В этой ситуации игроки, по мнению Александра Королёва, буквально цепляются за все, что приходит с информационных агентств и других неформальных источников, и при ослабевающей активности с наступлением летних отпусков может происходить достаточно быстрое изменение баланса спроса и предложения. Так, вчера на новостях из Китая и разговорах о перспективах сделки ОПЕК+, нефть подскочила более, чем на 2,5%. Не могло затронуть это и российскую валюту, которая в последнее время уверенно смотрится лучше других валют развивающихся стран. Но темпы ослабления рубля удивили многих на фоне с успехом продолжающихся аукционов по ОФЗ, где основными покупателями являются нерезиденты и налогового периода. "Но по окончании основной сессии на валютной бирже котировки нефти пошли вверх уже на другой информации, а рубль почти полностью отыграл потери, которые в моменте превышали 1,5%. Такие кульбиты не исключены и в дальнейшем. Участники российского валютного рынка будут отыгрывать решения очередного заседания Совета Директоров Банка России. То, что ключевая ставка будет понижена, вопрос почти решенный. Остается один вопрос: решится ли регулятор понизить ее на 0,5%? В этом случае это может, по крайней мере, снизить приток новых денег и усилить давление на рубль. И главным для рубля будут тогда цены на нефть, которые предсказать практически невозможно. Можно только приблизительно очертить диапазон от 60 до 75$ за баррель по марке Brent, и соответственно рубль в диапазоне 64,50 - 67 р. за американскую валюту в ближайшие летние месяцы", - заключает шеф-дилер Оргбанка.
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