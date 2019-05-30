Ближайшими техническими уровнями для рубля являются 65.35-66.45/USD и 66.15-66.30/USD - РФПИ

"С самого утра среды рубль вышел в лидеры ЕМ валют по темпам снижения к USD (-0.4% за день). Закрытие было около 65/USD, но на минимумах курс достигал 65.40/USD. Рубль двигался в русле глобальных тенденций роста USD к валютам развитых и развивающихся стран. Но его опережающее снижение, вероятно, стало своего рода "расплатой" за лидирующие позиции по темпам роста с начала месяца. Сыграли роль и растущие ожидания относительно предстоящего ухудшения сезонности платежного баланса России и неизбежного ослабления рубля вкупе со снижением поддержки со стороны экспортных потоков из-за завершения налогового периода. Минимумы сессии, как всегда, были связаны с внешними новостями: ожиданиями первого публичного выступления спецпрокурора США Мюллера по итогам проведенного расследования, однако ничего нового он не сказал, повторив уже известные факты и объявив о своей отставке с поста спецпрокурора. С технической точки зрения, ближайшими техническими уровнями для рубля являются 65.35-66.45/USD и 66.15-66.30/USD. В среднем за последние 5/10 лет в июне-августе рубль снижался к USD приблизительно на 4%/6.6%, хотя из года в год динамика различалась. По-прежнему допускаем умеренное снижение рубля в ближайшие месяцы до 65.50-66.00/USD, но причин для более значительного движения не видим", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.