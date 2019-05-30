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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ближайшими техническими уровнями для рубля являются 65.35-66.45/USD и 66.15-66.30/USD - РФПИ
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30 мая 2019 года 11:40
Ближайшими техническими уровнями для рубля являются 65.35-66.45/USD и 66.15-66.30/USD - РФПИ
"С самого утра среды рубль вышел в лидеры ЕМ валют по темпам снижения к USD (-0.4% за день). Закрытие было около 65/USD, но на минимумах курс достигал 65.40/USD. Рубль двигался в русле глобальных тенденций роста USD к валютам развитых и развивающихся стран. Но его опережающее снижение, вероятно, стало своего рода "расплатой" за лидирующие позиции по темпам роста с начала месяца. Сыграли роль и растущие ожидания относительно предстоящего ухудшения сезонности платежного баланса России и неизбежного ослабления рубля вкупе со снижением поддержки со стороны экспортных потоков из-за завершения налогового периода. Минимумы сессии, как всегда, были связаны с внешними новостями: ожиданиями первого публичного выступления спецпрокурора США Мюллера по итогам проведенного расследования, однако ничего нового он не сказал, повторив уже известные факты и объявив о своей отставке с поста спецпрокурора. С технической точки зрения, ближайшими техническими уровнями для рубля являются 65.35-66.45/USD и 66.15-66.30/USD. В среднем за последние 5/10 лет в июне-августе рубль снижался к USD приблизительно на 4%/6.6%, хотя из года в год динамика различалась. По-прежнему допускаем умеренное снижение рубля в ближайшие месяцы до 65.50-66.00/USD, но причин для более значительного движения не видим", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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30 мая 2019 года 11:28
Нефтяные котировки восстанавливаются в ожидании официальной статистики от Минэнерго США - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в утренние часы продолжают восстанавливаться после вчерашнего падения к отметкам ниже $68/bbl (Brent). Давление на нефтяные цены оказало заметное снижение аппетита участников рынка к рисковым активам на фоне продолжающейся эскалации торговых противоречий между США и Китаем, а... читать дальше
.30 мая 2019 года 10:09
"Нефть остается в зоне 68-70 долл./барр., но с тенденцией к проторговке верхней границы. Предварительная статистика от API показала наконец снижение запасов сырой нефти на 5,3 млн барр., снижение запасов дистиллятов на 2,1 млн барр. и рост запасов бензинов на 2,7 млн барр. Это поддержало нефть и... читать дальше
.30 мая 2019 года 09:39
"Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон,- отмечает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. - Снижение индексов Китая в ходе азиатских торгов частично компенсируется незначительным ростом цен на нефть, а также общим преобладанием положительных настроений на рынке... читать дальше
.30 мая 2019 года 09:15
Индексы США упали на 0,7-0,9% на новостях о торговом противостоянии США-КНР. Распродажа на рынках акций Азии продолжается. Нефть перешла к росту на данных API о запасах в США, цена Brent - $69,7 за баррель читать дальше
.29 мая 2019 года 14:58
"В течение многих месяцев торговый конфликт между США и Китаем недооценивали, однако с 5 мая ситуация изменилась, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Связанная с напряженностью во внешней торговле неопределенность вернулась на рынки, и торговая война стала риском... читать дальше
.29 мая 2019 года 13:39
Глобальный рынок государственных облигаций продолжает стремительное движение вниз. Доходность по 10-летним гособлигациям Японии снизилась до -0,1%, нижней границы целевого диапазона Банка Японии. Доходность по аналогичным бумагам США во вторник достигла 2,24%, самого низкого уровня с сентября... читать дальше
.29 мая 2019 года 12:04
"Евро остается под давлением на этой неделе, вернувшись к 1,1160. Это движение в рамках тренда с начала года с нижней границей торгового диапазона проходящей через 1,10 в настоящий момент. Тем не менее, бюджетные споры и растущий спрос на безопасность на глобальных рынках способны породить... читать дальше
.29 мая 2019 года 11:17
"В среду нефтяные цены умеренно корректируются, двигаясь в диапазоне 69-70$. Тревожность рынка в отношении торгового конфликта США и Китая оказывает давление на котировки сырья. Вместе с тем мы сохраняем оптимистичный взгляд на нефть и считаем, что котировки продолжат восстановление к уровням выше... читать дальше
.29 мая 2019 года 10:36
Во вторник нефтяные котировки сохранили прежние ценовые уровни, диапазон по Brent - $69,5-70,5 за баррель. Сегодня с утра котировки торгуются в нижней части этого диапазона, теряя более 0,5%, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Ключевые факторы на рынке... читать дальше
.29 мая 2019 года 10:14
"Для проторговки вверх 50-дн. средней (70,65 долл./барр.) нефти не хватило импульса. Торговая война между США и Китаем продолжает оказывать негативное влияние на сырье. В то же время спекуляции на тему ОПЕК+ не дают нефти просесть сильнее. Так, появляются новости, что Россия готова продолжить... читать дальше
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