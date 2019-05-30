Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции ЛУКОЙЛа - Уралсиб

Вчера ЛУКОЙЛ (LKOH RX – ПОКУПАТЬ) представил отчетность за 1 кв. 2019 г. по МСФО, а сегодня проведет телефонную конференцию по итогам квартала, отмечается в аналитическом обзоре корпорации Уралсиб. Выручка выросла на 14% год к году до 1 851 млрд руб. (28 млрд долл.), снизившись на 9% квартал к кварталу. Это на 1,4% ниже ожиданий рынка и на 3,6% ниже нашей оценки. EBITDA увеличилась на 36% год к году и на 7% квартал к кварталу до 298 млрд руб. (4,51 млрд долл.), что на 2,8% выше нашего прогноза и на 3,5% – консенсусного.

"В пересчете на доллары EBITDA выросла на 17% и на 8% соответственно. Прибыльность по EBITDA повысилась на 2,6 п.п. с уровня годичной давности и на 2,5 п.п. относительно предыдущего квартала до 16,1% – на 1 п.п. выше нашей оценки. Чистая прибыль увеличилась на 37% год к году, но снизилась на 6% квартал к кварталу до 149 млрд руб. (2,26 млрд долл.), на 0,5% меньше нашей и рыночной оценок. Чистая рентабельность выросла на 1,4 п.п. год к году и на 0,4 п.п. квартал к кварталу до 8,1%", - отмечает аналитик Уралсиба Алексей Кокин.

В 1 кв. 2019 г. операционный денежный поток (ОДП) до учета оборотного капитала вырос на 31% год к году и на 12% квартал к кварталу до 281 млрд руб. (4,25 млрд долл.), указывается в обзоре. Однако в 1 кв. нынешнего года, как и в 1 кв. 2017–2018 гг., наблюдался рост оборотного капитала в противоположность 4 кв. 2018 г., вследствие чего ОДП сократился на 25% квартал к кварталу, хотя и вырос на 46% год к году до 243 млрд руб. (3,68 млрд руб.). Капзатраты снизились на 20% год к году и на 14% квартал к кварталу до 97 млрд руб. (1,47 млрд долл.), а СДП увеличился на 218% год к году и снизился на 31% квартал к кварталу до 146 млрд руб. (2,21 млрд долл.). На долю капзатрат в сегменте разведки и добычи РФ пришлось 67% – немного больше, чем в 1 кв. 2018 г. и 4 кв. 2018 г. (66%).

"Мы полагаем, что сильный СДП в 1 кв. позволяет надеяться также на высокий показатель во 2 кв. с учетом сравнительно высокой цены нефти в апреле–мае. Однако на планы компании по капзатратам и продолжению программы выкупа акций может повлиять рост неопределенности на рынках в целом, в том числе ухудшение перспектив спроса на нефть в мире из-за торговых войн. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции ЛУКОЙЛа", - резюмирует Алексей Кокин.