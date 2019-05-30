Потенциал снижения доходности длинных ОФЗ сохраняется - Промсвязьбанк

Ухудшение внешнего фона вчера спровоцировали небольшую коррекцию на рынке ОФЗ – доходность 5-летних бумаг выросла на 1 б.п. – до 7,68% годовых, 10-летних – на 4 б.п. – до 7,98% годовых, констатирует эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Минфин сменил тактику размещений на аукционе неделей ранее, начав более жестко подходить к премиям на аукционах в ущерб объемам размещения - 22 мая удовлетворил лишь 40% спроса (96,3 млрд. руб.) при среднем значении данного показателя с начала года около 57%. На вчерашнем аукционе при спросе 70,6 млрд. руб. по 3-летнему выпуску Минфин удовлетворил заявки лишь на 17,6 млрд. руб. (25%). По 15-летнему выпуску на фоне снижения аппетита к риску на рынках спрос был небольшим – 37,8 млрд.руб.; размещено – 27,9 млрд. руб. Для выполнения годового плана Минфину достаточно еженедельно продавать ОФЗ по 32 млрд руб., что вдвое меньше среднего значения с начала года.

"Смена стратегии Минфина на аукционах (переход к менее агрессивному размещению) частично нивелирует давление на вторичный рынок, - отмечает Дмитрий Грицкевич. - Кроме того, снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний станет драйвером снижения доходности 10-летних ОФЗ до 7,7% годовых. Текущее ухудшение внешнего фона пока расцениваем как локальную коррекцию и как возможность купить длинные ОФЗ перед снижением ставки ЦБ. Газпром (Baa2/BBB-/BBB-) 31 мая проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние бонды серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд руб. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8,30-8,40% (YTM 8,47-8,58%) годовых. Данный прайсинг предполагает премию к кривой госбумаг на уровне 92-103 б.п. при премии на вторичном рынке облигаций Газпрома порядка 70 б.п. Рекомендуем покупку облигаций при купоне от нижней границы прайсинга (8,3%), что обеспечить премию к рынку около 20 б.п. При стабилизации внешней конъюнктуры ожидаем сегодня консолидацию рынка; потенциал снижения доходности длинных ОФЗ сохраняется".