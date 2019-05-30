Рассчитываем на проторговку вверх 70 долл./барр. по Brent - Промсвязьбанк

"Нефть остается в зоне 68-70 долл./барр., но с тенденцией к проторговке верхней границы. Предварительная статистика от API показала наконец снижение запасов сырой нефти на 5,3 млн барр., снижение запасов дистиллятов на 2,1 млн барр. и рост запасов бензинов на 2,7 млн барр. Это поддержало нефть и дало основания ожидать данных от Минэнерго в схожем ключе (будут опубликованы сегодня). Мы рассчитываем на проторговку вверх 70 долл./бар.", - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.