В четверг российская валюта попробует уйти в район 64,5 руб за доллар - Алор Брокер

"Частично рост рынка акций в среду стимулировал падающий рубль, который к доллару вчера в середине дня опускался почти на процент и уходил далеко за отметку 65. Лишь вечером половина просадки была выкуплена и торги закрылись в районе 64,9 руб за доллар. Вчерашнее падение рубля было вызвано больше спекулятивными факторами, в том числе окончанием налогового периода и укреплением доллара к основным валютам. Сегодня доллар стабилизировался и есть основания ждать его разворота. С учетом отскока нефти, можно ждать продолжения начавшегося вчера во второй половине дня укрепления рубля. Не исключено, что сегодня российская валюта попробует уйти в район 64,5 руб за доллар. Рекомендуем внимательно следить за парой евро-доллар. При появлении разворотных сигналов, есть смысл рискнуть и купить евро против доллара с целью чуть выше 1,12", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.