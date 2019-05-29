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29 мая 2019 года 14:08
Аукционы: доходности ОФЗ имеют высокий шанс для роста - Райффайзенбанк
В условиях ухудшения рыночной конъюнктуры (торговая война становится базовым сценарием развития событий для большинства инвесторов) Минфин решил предложить короткие 3-летние ОФЗ 26209 (YTM 7,63%). Однако сегодня также предлагаются и длинные 15-летние ОФЗ 26225 (YTM 8,15%), указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. "С аукционного дня на прошлой неделе доходности вдоль кривой ОФЗ почти не изменились, то есть они остаются вблизи локальных минимумов, что, видимо, и побуждает ведомство предлагать даже длинные бумаги - несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры могут найтись специфичные желающие купить, - комментирует эксперт банка. - Стоить обратить внимание на высказывания представителя Минфина о том, что до конца 2 кв. будут предложены ОФЗ с плавающей ставкой купона RUONIA+ (нового формата), которые, по-видимому, адресованы системно значимым банкам для формирования ВЛА (после того, как ЦБ РФ исключил депозиты сроком более 1 дня из ВЛА, образовался дефицит маржинальных инструментов для выполнения НКЛ). В ожидании этих новых бумаг спрос на 3-летние ОФЗ, которые имеют отрицательную процентную маржу над ключевой ставкой ( и нулевую к RUONIA), со стороны банков, скорее всего, будет низким". Начавшаяся коррекция на глобальных рынках, по мнению аналитика Райффайзенбанка, не будет кратковременной и может привести к заметному снижению цен на нефть в район 60-65 долл./барр.), что, в свою очередь, транслируется в ослабление рубля (выше 68 руб./долл.). "С начала года сначала сезонность, а затем удорожание нефти поддерживали высокое сальдо счета текущих операций и относительно стабильный курс рубля. На таком фоне ЦБ РФ может послать «ястребиный» сигнал рынку (например, вновь сделав акцент на высокий уровень наблюдаемой и ожидаемой инфляции), что приведет к коррекции ОФЗ (сейчас участники предполагают снижение ключевой ставки на 50 б.п. с вероятностью 100%)", - заключает Денис Порывай.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть
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