Американские гособлигации испытывают терпение ФРС США - Julius Baer

Глобальный рынок государственных облигаций продолжает стремительное движение вниз. Доходность по 10-летним гособлигациям Японии снизилась до -0,1%, нижней границы целевого диапазона Банка Японии. Доходность по аналогичным бумагам США во вторник достигла 2,24%, самого низкого уровня с сентября 2017 года. Доходность по валютным свопам в долл. США показывает еще более резкое снижение: по 10-летним контрактам она упала до 2,19% с 2,38% на прошлой неделе и 2,74% в конце прошлого года, констатирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

"Разница между снижением доходности по валютным свопам и доходности по гособлигациям может быть небольшой, но она говорит о том, что рынок больше волнует прогноз по инфляции, чем баланс спроса и предложения на рынке государственного долга, - указывает эксперт Julius Baer. - Опасения по поводу дефляции также проявляются в снижении подразумеваемого уровня инфляции, который представляет собой разницу между доходностями неиндексируемого и индексируемого госдолга. Подразумеваемый уровень инфляции по 5-летним облигациям снизился до 1,6%. Это означает, что рынок облигаций не ожидает, что ФРС США удастся достигнуть целевого уровня инфляции в 2% в ближайшие пять лет. Дефляционные опасения на рынке облигаций связаны с последними событиями в торговом конфликте между США и Китаем, а не с фактическими экономическими показателями. Так, организация Conference Board во вторник сообщила о довольно сильном уровне потребительской уверенности в мае: этот показатель поднялся до 134,1 по сравнению с 129,2 в апреле, в то время как индекс текущей ситуации улучшился до 175,2 с 169 в апреле".

Маркус Алленшпах полагает, что ФРС США не поддастся давлению рынков и по итогам заседания 19 июня оставит уровень процентных ставок без изменений: "Мы не исключаем, что доходность по облигациям может опуститься еще больше в краткосрочной перспективе. На наш взгляд, это является возможностью для дальнейшего снижения дюрации портфеля, поскольку доходность может возобновить рост в среднесрочной перспективе".