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29 мая 2019 года 12:46
Многие эмитенты становятся всё более щедрыми в выплате дивидендов - "Открытие Брокер"
"Многие эмитенты становятся всё более щедрыми в выплате дивидендов, и в ближайшие годы эта тенденция продолжится", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Благодаря росту "тяжеловесов" индекс МосБиржи впервые в истории поднялся выше отметки 2600. В мае участники российских торгов и не думают избавляться от бумаг, к тому же многие компании готовы выплатить инвесторам хорошие дивиденды. Одним из таких эмитентов, неожиданно для многих, стал "Газпром". Специалист "Открытие Брокер" отмечает, что выплаты инвесторам будут только увеличиваться: "В 2020-2021 годах объёмы продаж в дальнее зарубежье увеличатся на треть и более, что также предполагает рост прибыли. Кроме того, в 2019-2020 годах будет наблюдаться тенденция к существенному снижению капиталовложений в связи с завершением крупных трубопроводных проектов. Выплаты за 2018 год составляют лишь около 25% от прибыли по МСФО. Даже при сохранении текущей дивидендной политики можно рассчитывать на увеличение выплат до 18-20 рублей в ближайшие 2-3 года. Если же дивидендная доля от прибыли будет расти, то речь может пойти о 25-30 рублях на акцию". Схожая ситуация, по мнению эксперта, наблюдается и в акциях "ВТБ": "Дивиденды пока остаются неудовлетворительными, банк подвержен внешним рискам и т.д. Однако динамика роста прибыли в последние кварталы всё же позволяет рассчитывать на рост дивидендных выплат и, как следствие, корректировку оценки рынком стоимости акций. Полагаю, что ближайшие кварталы покажут серьёзность прогнозов по акциям. Между тем на текущий момент бумаги банка являются одними из самых недооценённых на рынке. Фактически это банковский "Газпром". Соответственно, в перспективе 2-3 лет вполне вероятно удвоение стоимости акций "ВТБ". "На этом фоне далеко не все акции крупнейших компаний выглядят перспективными. "Роснефть" могла бы больше направлять средств на выплату дивидендов, но, как я понимаю, вместо этого ожидается увеличение капиталовложений почти в полтора раза. "ЛУКОЙЛ" вряд ли будет что-то существенно менять в своей политике. Компания активно использует дивиденды и обратный выкуп для повышения капитализации. Соответственно, пока особой нужды обеспечивать устойчивость бумаг нет", - рассуждает финансовый эксперт. "Интерес для инвесторов могут представлять бумаги энергетиков и отдельные рыночные идеи. "Хорошие перспективы наблюдаются в акциях "Энел Россия", у компании есть стратегия развития и вполне дружественная политика в отношении акционеров. Текущий дивиденд за 2018 год составляет 0,141 руб. на акцию. Медленно и стабильно в портфель можно добавлять "Ростелеком" - это защитная бумага, которая не столь сильно реагирует на индексные кульбиты. Дивиденд по ней средний, и повышение пока не предвидится. Однако многие долгосрочные инвесторы кладут её в портфель, хотя и в незначительном объёме", - отмечает А. Кочетков.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Ростелеком, Банк ВТБ, Энел Россия
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