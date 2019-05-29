Заметное снижение уровня свободной ликвидности в системе может негативно сказаться на результатах аукциона ОФЗ - Уралсиб

"В сегменте рублевого госдолга торги вчера вновь были малоактивными. Оборот в ОФЗ хоть и вырос по сравнению с понедельником, остался, тем не менее, невысоким, порядка 13 млрд руб. Несмотря на то что рубль за основную сессию потерял около 0,3%, котировки госбумаг двигались без единого тренда и продемонстрировали колебания в среднем в пределах 0,1 п.п. Чуть хуже рынка были пятнадцатилетние ОФЗ 26225 в преддверии сегодняшних аукционов Минфина, выпуск потерял примерно 0,3 п.п от номинала. Помимо пятнадцатилетних госбумаг финансовое ведомство разбавит предложение короткими. Однако заметное снижение уровня свободной ликвидности в системе за последние дни может негативно сказаться на результатах аукциона, к тому же сегодня утром рубль продолжает дешеветь", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина..

Эксперт напоминает о том, что последний раз пятнадцатилетние ОФЗ 26225 предлагались участникам две недели назад, когда при спросе, равном 51,5 млрд руб., было продано бумаг на 38,3 млрд руб. Доходность по цене отсечения была установлена в размере 8,43% годовых, что соответствовало уровню вторичного рынка. За эти две недели кривая существенно сдвинулась, и вчера доходность ОФЗ 26225 была 8,15% годовых. "К слову, исходя из текущего положения кривой, доходность нового двадцатилетнего выпуска мы могли бы оценить в районе 8,3% годовых. - указывает Ольга Стерина. - Вместе с длинными ОФЗ сегодня будут предложены и короткие, а именно трехлетние ОФЗ 26209, которые не доразмещались уже три недели. На предыдущем аукционе по выпуску в начале мая инвесторы хотели приобрести облигаций на 70,2 млрд руб., однако Минфин не готов был давать премии и удовлетворил всего 37% заявок с доходностью по цене отсечения 7,88% годовых. Вчера вечером доходность этой бумаги уже была в районе 7,63% годовых".