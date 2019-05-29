В ближайшие недели валютный курс будет оставаться в интервале 64,5-65,5 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

"Рынки сегодня утром находятся в красной зоне на фоне ослабления аппетита к риску, снижаются фьючерсы на индексы акций, нефть теряет более 1%, слабеют валюты развивающихся стран. Рубль движется вместе с остальными рисковыми активами, торгуясь около 64,9 руб./$. Вероятно, в ближайшие недели валютный курс будет оставаться в интервале 64,5-65,5 руб./$. При этом в среднесрочной перспективе мы сохраняем свой умеренно негативный взгляд на рубль из-за сезонного ухудшения платежного баланса, предстоящих дивидендных выплат, сохраняющегося риска снижения спроса на российские активы и увеличения оттока капитала", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".