Котировки рубля могут поддержать сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ - "Иволга Капитал"

"Рубль продолжил терять позиции. Доллар/рубль торгуется на уровне 64,90, евро/рубль - 72,40. Судя по мировым площадкам, можно констатировать глобальный уход от рисков. Однако котировки рубля могут поддержать сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ", - отмечает ведущий аналитик "Иволга Капитал" Иван Марков.