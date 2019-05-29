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29 мая 2019 года 11:45
В среду торги по паре USD/RUB будут проходить около 64.7-65.0 - РФПИ
"Вчера рубль прервал свою серию относительно более успешных "выступлений" на рынке ЕМ валют, снизившись к USD на 0.4% и оказавшись ближе к аутсайдерам. Примечательно, что его ослабление началось с самого начала торгов вторника без явных причин, то есть при стабильной нефти (Brent торговался около US$69.50/брл) и индексе доллара DXY. Единственным напрашивающимся объяснением могла быть история задержания представителя РФ в Косово, либо факт выходного в понедельник в США и Великобритании, что могло способствовать смещению двухдневного спроса на валюту на вторник. Экспортные продажи оставались значительными, но все абсорбировалось рынком. Ухудшение глобального фона вкупе с окончанием второго квартала смещает внимание инвесторов на вопросы сезонности платежного баланса, во многом связанной с началом периода отпусков и дивидендных выплат. В первом случае слабость потребительского спроса, по нашему мнению, будут сдерживать спрос населения на валюту. Во втором случае объем дивидендных выплат, как ожидается, возрастет по сравнению с прошлым годом из-за доминирования сырьевых компаний на российском рынке, многие из которых закончили прошлый год с внушительными результатами. Учитывая, что дивиденды выплачиваются в рублях, обычно компании продают валюту постепенно и заранее, а уже затем выплачивают их в виде дивидендов, часть которых может быть конвертирована иностранцами обратно в валюту. Сказать, какой объем средств будет конвертирован - довольно сложно, поскольку это будет определяться и внешним фоном. Однако, полагаем, что в отсутствие новых внешних угроз часть этих средств может быть реинвестирована в российские акции, учитывая их значительную недооцененность и высокий уровень дивидендной доходности (7.2% по индексу MSCI Russia vs 3.2% по индексу MSCI EM Markets). Иными словами, без внешнего позитива в ближайшие месяцы рублю будет сложно показать дальнейший уверенный рост, однако и его возможное ослабление, с нашей точки зрения, не будет значительным. Сегодня же допускаем, что торги по паре USD/RUB будут проходить около 64.7-65.0", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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