Котировки Brent продолжат восстановление к уровням выше 70$ с наступлением лета - БКС

"В среду нефтяные цены умеренно корректируются, двигаясь в диапазоне 69-70$. Тревожность рынка в отношении торгового конфликта США и Китая оказывает давление на котировки сырья. Вместе с тем мы сохраняем оптимистичный взгляд на нефть и считаем, что котировки продолжат восстановление к уровням выше 70$ с наступлением лета. Тем не менее, полагаем, что динамика нефтяных цен в ближайший месяц, до заседания ОПЕК+ 25-26 июня, будет иметь повышенную волатильность, так как в основном будет определяться рыночными настроениями и действиями спекулянтов. На наш взгляд, именно июньское заседание ОПЕК+ станет "отправным пунктом", который позволит определить среднесрочный вектор движения цен", - полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

На сегодняшний день нефтяной рынок испытывает колоссальное геополитическое воздействие, считает эксперт. Наиболее явно геополитика проявляется в нефтяном предложении. По оценкам аналитиков БКС, на сегодняшний день геополитика вносит отрицательный вклад в совокупное мировое предложение нефти, а объем данного вклада оценивается нами вблизи 2,4-3 млн барр. /сутки. Таким образом, геополитика сейчас исключает с рынка весьма масштабный объем предложения. Такой формат влияния геополитики на рынок в существенной мере затрудняет принятие решений, оказывающих влияние на средне- и долгосрочную перспективу рынка. К таким решениям относится и вопрос продления сделки ОПЕК+ в июне.

"С учетом вышеупомянутого влияния геополитики, экспортёрам предстоит принять весьма сложное решение, которое бы смогло обеспечить совпадение интересов основных участников мирового рынка нефти. - подчеркивает Антон Покатович. - В результате на данный момент мы рассматриваем три сценария решений по сделке ОПЕК+. Заметим, что данные сценарии подразумевают отсутствие негативных шоков для роста мировой экономики. Мы оцениваем эффект от реализации данных шоков как снижение нефтяных цен на 7-12$ от уровней, указанный в нижеприведенных сценариях".

Первый сценарий, по мнению эксперта "БКС Премьер", предполагает продление сделки до конца этого года, при котором экспортёры продолжают придерживаться "агрессивного" перевыполнения сделки, удерживая уровни добычи ниже определённых пактом квот: "Бенефициаром развития событий в таком ключе будет Саудовская Аравия, так как, на наш взгляд, именно такой подход к балансировке нефтяного рынка позволит нефтяным ценам достигнуть средних уровней второго полугодия вблизи отметок 74-77$. Такой уровень является наиболее комфортным для королевства и позволит наследному принцу продолжить реализацию планов масштабной реформации государства. Полагаем, что такая ценовая конъюнктура рынка принесет существенно экономическую выгоду и РФ".

Во втором сценарии аналитики БКС ждут от ОПЕК+ "ослабления гаек": "Сейчас сделка, главным образом за счет стран картеля во главе с Саудовской Аравией, перевыполнена почти на 0,5 млн барр. /сутки. "Ослабление гаек" в данном сценарии будет означать возвращение на рынок данного "перевыполненного" объема сокращения в целях превентивного воздействия на рыночный баланс, который в летний период может сместить в сторону дефицита, вызванного иранским, венесуэльским и ливийским факторами. Развитие событий по данном сценарию, по нашим прогнозам, позволит ценам во втором полугодии закрепиться вблизи уровней 70$. Такая ценовая конъюнктура, вероятно, в значительной мере нейтрализует ценовые риски для роста мирового спроса на нефть, но также ограничит объемы получаемых экспортерами нефтяных сверхдоходов".

Третий сценарий предполагает, что экспортеры фактически завершат сделку и вернут на рынок порядка 1,2-1,6 млн барр. /сутки: "На такой шаг страны-участники сделки будут вынуждены пойти в случае, если по всем трем геополитическим направления напряженность будет усиливаться, а соответствующие объемы поставок из Ирана и Ливии будут активно снижаться. С учетом рассмотренного ранее влияния геополитических факторов на баланс рынка, мы считаем, что в этом сценарии цены во втором полугодии могут снижаться до уровней 50-55$, однако средняя цена нефти второго полугодия будет находится вблизи отметки 60$".

На данный момент эксперт "БКС Премьер" полагает, что первый и второй сценарий имеют близкую к равной вероятность своей реализации - вблизи 40-45%. Третий сценарий рассматривается как пессимистичный, а вероятность его реализации оценивается в 10-20%. Вероятность реализации данного сценария оценивается аналитиками БКС как достаточно низкая в связи со следующей причиной. Если на рынок вернутся те объемы предложения, которые рассматриваются в этом варианте развития событий, то на нефтяном рынке в 3-4 кв. сложится ситуация почти аналогичная ситуации этого периода 2018 года, когда цены устремились к 50$, уверен Антон Покатович.

"Однако повторение данной ситуации в этом году видится не столь вероятным в виду того, что нефтеэкспортеры, на наш взгляд, в полной мере учитывают те риски, которые несет в себе торговый конфликт США и Китая в случае его трансформации в полноценную торговую войну, - указывает специалист "БКС Премьер". - Эти риски в случае своей реализации не позволят быстро "реанимировать" нефтяной рынок. Если стороны торгового противостояния все же претворят в жизнь все взаимные угрозы, то это, по нашим оценкам, обойдется мировой экономике замедлением роста как минимум на 0,1-0,2% до уровней 3,1-3,2%, что также окажет соответствующее давление на рост мирового спроса на нефть. В этих условиях баланс нефтяного рынка, который де-факто останется без защитного механизма ОПЕК+, может быть снова нарушен формированием навеса со стороны предложения, который будет транслирован в рост мировых запасов сырья и масштабное давление на цены нефтяного сырья".