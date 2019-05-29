Спред между Brent и WTI поднялся выше $11 - БКС

Во вторник нефтяные котировки сохранили прежние ценовые уровни, диапазон по Brent - $69,5-70,5 за баррель. Сегодня с утра котировки торгуются в нижней части этого диапазона, теряя более 0,5%, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

Ключевые факторы на рынке остаются прежними. С одной стороны, сокращение добычи странами ОПЕК+ и нестабильность поставок из Ирана и Венесуэлы поддерживает цены, с другой стороны, уверенный рост добычи в США и угрозы для мировой экономики из-за торговых войн оказывают давление на рынок.

Такая конъюнктура рынка способствует расширению спреда между ключевыми нефтяными "бенчмарками" Brent и WTI. На сегодняшнее утро американский эталон WTI отстает на $11,2 за баррель от своего ближайшего конкурента и постепенно двигается к максимумам 2018 г. около $11,4. Соотношение во многом зависит от действий ОПЕК+ и перспектив роста добычи в Штатах.

Буровая активность в США снижается с начала года, что может послужить причиной замедления темпов роста производства во втором полугодии 2019 г. При такой картине, если на следующем заседании ОПЕК+ 25-26 июня участники соглашения договорятся увеличить добычу, то спред может стремительно сузиться, как это было в июне 2018 г. В среднем в 2019 г. Управление энергетической информации США (EIA), по последним прогнозам, ожидало спред около $7,2 за баррель.

Снижение поставок из Ирана по-прежнему остается в фокусе внимания рынков. В начале недели Штаты предупредили Гонконг, что любые компании, которые будут иметь дело с судами, загруженными иранской нефтью, попадут под вторичные санкции. В то же время Индия, являющаяся вторым по величине импортером иранской нефти после Китая, рассматривает варианты возобновления поставок из Исламской республики, избегая расчетов в долларах США. Ранее Индия официально заявляла, что все закупки у Ирана были полностью приостановлены, но источники издания указывают на возобновление переговоров. Одним из "камней преткновения" является вопрос страхования судов, так как большинство страховых компаний опасаются вторичных санкций.

По итогам мая можно будет оценить влияние ужесточения санкций США на иранский экспорт, что будет приниматься во внимание участниками ОПЕК+ при планировании поставок на вторую половину 2019 г.

Завтра в 00:30 мск ожидается публикация данных по запасам в США от Американского института нефти (API). С утра фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,7% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, отмечает специалист "БКС Брокер".