Фундаментально рубль имеет определенный потенциал для укрепления - Промсвязьбанк

"В ходе вчерашних торгов российский рубль находился под локальным давлением, и пара доллар/рубль превысила отметку в 64,70 руб/долл. В целом активность торгов в рубле остается невысокой – уже две недели пара доллар/рубль не выходит из диапазона 64-65 руб/долл., большую часть времени консолидируясь в середине диапазона. Внешний фон пока остается преимущественно нейтральным – индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) с середины мая консолидируется вблизи 1610-1620 пунктов. Вчера уплатой налога на прибыль завершался майский налоговый период, соответственно, влияние внутренних факторов на валютный курс может стать еще менее выраженным. Фундаментально по-прежнему считаем, что рубль имеет определенный потенциал для укрепления (согласно нашей модели, при текущих ценах на нефть и макропоказателях справедливый курс пары доллар/рубль находится ближе к отметке в 63 руб/долл.), однако без общей фазы оптимизма в отношении всей группы валют развивающихся стран и сохраняющихся санкционных рисках реализовать данный потенциал проблематично. На горизонте ближайших дней продолжаем ожидать консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней", - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперт Промсвязьбанка Михаил Поддубский.