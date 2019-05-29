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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговая война между США и Китаем продолжает оказывать негативное влияние на сырье - Промсвязьбанк
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29 мая 2019 года 10:14
Торговая война между США и Китаем продолжает оказывать негативное влияние на сырье - Промсвязьбанк
"Для проторговки вверх 50-дн. средней (70,65 долл./барр.) нефти не хватило импульса. Торговая война между США и Китаем продолжает оказывать негативное влияние на сырье. В то же время спекуляции на тему ОПЕК+ не дают нефти просесть сильнее. Так, появляются новости, что Россия готова продолжить сокращать добычу вместе со странами ОПЕК. Завтра выйдут статданные от Минэнерго США, рассчитываем, что картина несколько изменится в лучшую сторону – ввиду автомобильного сезона. Нефть пока останется в зоне 68-70 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.
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29 мая 2019 года 14:58
"В течение многих месяцев торговый конфликт между США и Китаем недооценивали, однако с 5 мая ситуация изменилась, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Связанная с напряженностью во внешней торговле неопределенность вернулась на рынки, и торговая война стала риском... читать дальше
.29 мая 2019 года 13:39
Глобальный рынок государственных облигаций продолжает стремительное движение вниз. Доходность по 10-летним гособлигациям Японии снизилась до -0,1%, нижней границы целевого диапазона Банка Японии. Доходность по аналогичным бумагам США во вторник достигла 2,24%, самого низкого уровня с сентября... читать дальше
.29 мая 2019 года 12:04
"Евро остается под давлением на этой неделе, вернувшись к 1,1160. Это движение в рамках тренда с начала года с нижней границей торгового диапазона проходящей через 1,10 в настоящий момент. Тем не менее, бюджетные споры и растущий спрос на безопасность на глобальных рынках способны породить... читать дальше
.29 мая 2019 года 11:17
"В среду нефтяные цены умеренно корректируются, двигаясь в диапазоне 69-70$. Тревожность рынка в отношении торгового конфликта США и Китая оказывает давление на котировки сырья. Вместе с тем мы сохраняем оптимистичный взгляд на нефть и считаем, что котировки продолжат восстановление к уровням выше... читать дальше
.29 мая 2019 года 10:36
Во вторник нефтяные котировки сохранили прежние ценовые уровни, диапазон по Brent - $69,5-70,5 за баррель. Сегодня с утра котировки торгуются в нижней части этого диапазона, теряя более 0,5%, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Ключевые факторы на рынке... читать дальше
.29 мая 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением. Китайский рынок акций растет в среду, остальные крупные рынки АТР в "минусе". Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.28 мая 2019 года 18:13
24 мая премьер-министр Великобритании ожидаемо объявила о намерении уйти в отставку 7 июня после того, как ее предложение по условиям Brexit в четвертый раз было отклонено парламентом страны, напоминает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Таким образом, можно говорить о начале гонки за пост... читать дальше
.28 мая 2019 года 17:20
"Первоначальное облегчение от того, что популисты не получили такого большого преимущества на парламентских выборах в ЕС, как опасались мейнстримные партии, уступило место общему беспокойству, что отсутствие явного большинства среди центристов может привести к политическому параличу - вечная... читать дальше
.28 мая 2019 года 16:58
Давление на курс евро оказывает беспокойство инвесторов относительно состояния финансов в Италии - Forexite
"Экономические показатели в Еврозоне сегодня вышли неоднозначными. С одной стороны, индекс доверия потребителей во Франции, индексы денежной массы и экономических настроений в еврозоне превысили ожидания. С другой, индекс делового климата в регионе вышел значительно ниже прогноза. Давление на курс... читать дальше
.28 мая 2019 года 14:57
Рост котировок железной руды начинает казаться безудержным. В понедельник цены на сингапурской бирже поднялись еще на 4% и впервые за пять лет превысили 100 долл. США за тонну, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Рынок железной руды оказался в... читать дальше
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