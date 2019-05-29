Отечественную валюту вновь поддержат аукционы ОФЗ - "Открытие Брокер"

"Рубль во вторник слабел, хотя нефть этому явно не способствовала. Китай прекратил закупку нефти из Ирана, что обеспечило повод для повышения котировок Brent выше $70 за баррель. Возможно, что по рублю также прокатилась волна фиксации прибыли на фоне завершения налогового периода. Впрочем, более точно о завершении среднесрочного тренда можно будет говорить по итогам размещений ОФЗ в среду. Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года и ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года. Снижение спроса на бумаги будет означать повышенную насторожённость инвесторов на фоне геополитических новостей. Кроме того, глава ЦБ РФ Э. Набиуллина намекнула на возможное снижение ставки, что на рынке уже воспринимают в качестве свершившегося факта. То есть работает старое доброе правило "покупай ожидания и продавай новости". К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,4% до 64,715, а евро на 0,18% до 72,242. В данное время валюты сырьевых стран торгуются без существенной волатильности против американского доллара. Поэтому на старте дня ждём относительно стабильного рубля. Отечественную валюту вновь поддержат аукционы ОФЗ", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.