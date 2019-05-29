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29 мая 2019 года 10:06
Отечественную валюту вновь поддержат аукционы ОФЗ - "Открытие Брокер"
"Рубль во вторник слабел, хотя нефть этому явно не способствовала. Китай прекратил закупку нефти из Ирана, что обеспечило повод для повышения котировок Brent выше $70 за баррель. Возможно, что по рублю также прокатилась волна фиксации прибыли на фоне завершения налогового периода. Впрочем, более точно о завершении среднесрочного тренда можно будет говорить по итогам размещений ОФЗ в среду. Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года и ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года. Снижение спроса на бумаги будет означать повышенную насторожённость инвесторов на фоне геополитических новостей. Кроме того, глава ЦБ РФ Э. Набиуллина намекнула на возможное снижение ставки, что на рынке уже воспринимают в качестве свершившегося факта. То есть работает старое доброе правило "покупай ожидания и продавай новости". К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,4% до 64,715, а евро на 0,18% до 72,242. В данное время валюты сырьевых стран торгуются без существенной волатильности против американского доллара. Поэтому на старте дня ждём относительно стабильного рубля. Отечественную валюту вновь поддержат аукционы ОФЗ", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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29 мая 2019 года 14:58
"В течение многих месяцев торговый конфликт между США и Китаем недооценивали, однако с 5 мая ситуация изменилась, - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Связанная с напряженностью во внешней торговле неопределенность вернулась на рынки, и торговая война стала риском... читать дальше
.29 мая 2019 года 13:39
Глобальный рынок государственных облигаций продолжает стремительное движение вниз. Доходность по 10-летним гособлигациям Японии снизилась до -0,1%, нижней границы целевого диапазона Банка Японии. Доходность по аналогичным бумагам США во вторник достигла 2,24%, самого низкого уровня с сентября... читать дальше
.29 мая 2019 года 12:04
"Евро остается под давлением на этой неделе, вернувшись к 1,1160. Это движение в рамках тренда с начала года с нижней границей торгового диапазона проходящей через 1,10 в настоящий момент. Тем не менее, бюджетные споры и растущий спрос на безопасность на глобальных рынках способны породить... читать дальше
.29 мая 2019 года 11:17
"В среду нефтяные цены умеренно корректируются, двигаясь в диапазоне 69-70$. Тревожность рынка в отношении торгового конфликта США и Китая оказывает давление на котировки сырья. Вместе с тем мы сохраняем оптимистичный взгляд на нефть и считаем, что котировки продолжат восстановление к уровням выше... читать дальше
.29 мая 2019 года 10:36
Во вторник нефтяные котировки сохранили прежние ценовые уровни, диапазон по Brent - $69,5-70,5 за баррель. Сегодня с утра котировки торгуются в нижней части этого диапазона, теряя более 0,5%, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Ключевые факторы на рынке... читать дальше
.29 мая 2019 года 10:14
"Для проторговки вверх 50-дн. средней (70,65 долл./барр.) нефти не хватило импульса. Торговая война между США и Китаем продолжает оказывать негативное влияние на сырье. В то же время спекуляции на тему ОПЕК+ не дают нефти просесть сильнее. Так, появляются новости, что Россия готова продолжить... читать дальше
.29 мая 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением. Китайский рынок акций растет в среду, остальные крупные рынки АТР в "минусе". Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.28 мая 2019 года 18:13
24 мая премьер-министр Великобритании ожидаемо объявила о намерении уйти в отставку 7 июня после того, как ее предложение по условиям Brexit в четвертый раз было отклонено парламентом страны, напоминает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Таким образом, можно говорить о начале гонки за пост... читать дальше
.28 мая 2019 года 17:20
"Первоначальное облегчение от того, что популисты не получили такого большого преимущества на парламентских выборах в ЕС, как опасались мейнстримные партии, уступило место общему беспокойству, что отсутствие явного большинства среди центристов может привести к политическому параличу - вечная... читать дальше
.28 мая 2019 года 16:58
Давление на курс евро оказывает беспокойство инвесторов относительно состояния финансов в Италии - Forexite
"Экономические показатели в Еврозоне сегодня вышли неоднозначными. С одной стороны, индекс доверия потребителей во Франции, индексы денежной массы и экономических настроений в еврозоне превысили ожидания. С другой, индекс делового климата в регионе вышел значительно ниже прогноза. Давление на курс... читать дальше
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