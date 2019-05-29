Ситуация на внешних площадках не располагает к росту основных отечественных индексов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду, на наш взгляд, не располагает к росту основных отечественных индексов. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы в ходе утренних торгов среды демонстрируют снижение, цены на энергоносители также находятся под давлением. Завершение торгов вторника отметилось резким всплеском объема торгов, что, на наш взгляд, связано с ребалансировкой индекса MSCI. Мы ожиданием продолжения нисходящей динамики с открытия торгов среды. Ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступят значения 2580 пунктов по МосБирже и 1254 пунктов по РТС. Дополнительное давление, по нашему мнению, окажет множество отсечек под дивиденды в акциях второго и третьего эшелонов", - указывает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.