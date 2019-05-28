Большой набор факторов пока не позволяет рублю реализовать фундаментальный потенциал - Промсвязьбанк

Вчерашний торговый день в рубле за счет выходных дней в Штатах и Британии (в Штатах вчера отмечался День Памяти, в Великобритании - банковский выходной) был отмечен крайне низкой торговой активностью - пара доллар/рубль консолидировалась вблизи отметки 64,50, а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на "Московской бирже" составили скромные 1,4 млрд долларов. В целом слабоактивный характер торгов в рубле наблюдается большую часть времени с середины мая, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Явных поводов для роста волатильности в российской валюте не наблюдается. Фундаментально рубль имеет определенный потенциал для укрепления (при текущих ценах на нефть и макропоказателях справедливый курс пары доллар/рубль находится ближе к отметке 63), однако без общей фазы оптимизма в отношении всей группы валют развивающихся стран реализовать данный потенциал проблематично, считает М. Поддубский.

Если большую часть времени с начала года поддержку рублю оказывал фактор позитивной сезонности счета текущих операций, что отчасти и обуславливало более сильные показатели рубля в сравнении с другими валютами EM (так за первые четыре месяца года рубль прибавил 7,9%, в то время как его основные конкуренты - мексиканский песо, южноафриканский ранд, бразильский реал - демонстрировали результаты от -1,2% до 3,6%, то с середины 2 кв. данный фактор исчерпал себя, и, вероятно, в ближайшие месяцы приток валюты по текущему счету будет сопоставим с объемом покупки валюты в рамках бюджетного правила. "Добавим сюда еще и санкционные риски (вероятность в скором времени получить новые раунды слушаний в профильных комитетах палат Конгресса по законопроектам, предусматривающим новые санкции к РФ за вмешательство в выборы) и получим большой набор сдерживающих факторов, которые пока не позволяют рублю реализовать фундаментальный потенциал роста. На горизонте ближайших дней продолжаем ожидать консолидации пары доллар/рубль вблизи текущих уровней", - указывает специалист Промсвязьбанка.