ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях с временным горизонтом удержания до двух месяцев, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея Hewlett Packard Enterprise Company: вход по текущим ценам - $14, целевой уровень - $13,3, стоп-лосс - $14,85, потенциал снижения: -7,3%; временной горизонт удержания позиции - до 2-х недель.

"Hewlett Packard Enterprise как раз одна из тех компаний, которая ощутит на себе последствия "торговой войны" между Китаем и США. И не только потому, что компания эта из технологического сектора, который уже сейчас находится под серьезным давлением, но и потому, что Hewlett Packard Enterprise имеет активы и мощности в Китае, с которым давно и плодотворно сотрудничает. Пока сохраняется неопределенность на рынке относительно завершения и итогов так называемой "торговой войны", я думаю, вполне логично открыть несколько коротких спекулятивных позиций. Акции Hewlett Packard Enterprise вполне подходят для этой цели. Я не жду быстрой "сделки" между США и Китаем. И даже если "сделка" эта будет заключена, мир техно индустрии уже не будет прежним, а котировки компаний бесконечно растущими. С технической точки зрения, мы также наблюдаем медвежий сигнал. Цена пробила уровень поддержки в районе 15 долл и протестировала его в качестве сопротивления", - отмечается в обзоре ITI Capital .

Вторая инвестиционная идея AT&T Inc.: вход по текущим ценам - $32,29, целевой уровень - $34,5, стоп-лосс - $31,1, потенциал роста: +6,9%; временной горизонт удержания позиции - 1 месяц.

"Пока рынки продолжает лихорадить из-за "торговой войны" попробуем поискать интересные технические идеи на покупку в акциях "защитных" компаний, - подчеркивают эксперты ITI Capital. - Телекоммуникационная компания AT&T как нельзя лучше подходит для этой цели. Хорошая, стабильная американская компания, "дивидендный аристократ". Именно сюда, как в один из "безопасных" вариантов для сохранения капитала, переведут инвесторы свои средства из "опасных" сейчас техно компаний. С точки зрения технического анализа также наблюдаем сигнал на покупку. Цена продолжительное время двигалась в рамках нисходящей тенденции, и вот совсем недавно появились признаки развороты - последовательно начали расти важные минимумы и максимумы".

Третья инвестиционная идея Gartner, Inc.: вход по текущим ценам - $154,02, целевой уровень: $144,5; стоп-лосс - $158, потенциал снижения: -6,2%; временной горизонт удержания позиции: до 1 месяца.

"Фундаментальные показатели компании не самые блестящие, она выглядит дорогой, не платит дивидендов и инсайдеры в последние месяцы активно распродают свои пакеты её акций. Кроме того, основное направление работы компании - исследования в области рынка информационных технологий. То есть её заказчики, в основном, техно гиганты, большинство из которых сейчас переживают не самые лучшие времена из-за торговой войны с Китаем. Я думаю, из-за текущей ситуации объем заказов у Gartner упадет, что непременно скажется на её выручке, доходах и котировках акций. С точки зрения технического анализа на дневном графике мы видим формирование фигуры "двойная вершина", а на более мелком таймфрейме у нас появился "медвежий" сигнал: цена пробила локальную поддержку в районе 155 долл. и протестировала её в качестве уровня сопротивления", - отмечается в обзоре ITI Capital.

Кроме того, в обзоре сообщается, что торговая идея в акциях Dominion Resources Inc. закрывается, так как сработал стоп-лосс. Результат сделки: убыток 2.24$ на акцию (-3%). В Apache Corporation торговая идея тоже закрывается, так как сработал ордер take-profit. Результат сделки: доход 2.41$ на акцию (+7.9%)