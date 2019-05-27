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27 мая 2019 года 19:00
Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал умеренный рост на низких оборотах - Промсвязьбанк
"В понедельник российский фондовый рынок "на пониженных оборотах" отыграл часть потерь, понесенных в конце прошлой неделе, чему способствовал умеренно позитивный внешний фон. Так, нефть марки Brent к вечеру смогла восстановиться и выйти выше 69,5 долларов. Также поддержку нашим акциям оказала динамика европейских площадок, где основные индексы к окончанию сессии прибавляли в пределах 0,4%. Отметим, что низкой активности и пониженным объемам на нашем рынке способствовало отсутствие торгов в США, где сегодня отмечают День Памяти. На таком фоне к 18:40 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, поднявшись выше 2630 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТГК-1, Новатэк и Ростелеком, рост которых превысил 1,5%. Хуже рынка торговались бумаги Россетей, на информации о том, что компания не будет выплачивать дивиденды за 2018 год, и "префы" Транснефти, упавшие на 3,9% и 1,6% соответственно. В результате, российский рынок продолжает консолидироваться под историческими максимумами, установленными на прошлой неделе в районе 2645 пунктов. Однако, на наш взгляд, индекс МосБиржи в ближайшее время может продолжить восходящую динамику, а целью роста может стать уровень 2750 пунктов", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ, Детский мир
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Растущие опасения по поводу замедления глобальной экономики, а также эскалация торговых споров стали основными драйверами распродажи на сырьевых рынках в этот четверг, в особенности на рынке нефти, котировки которой снизились более чем на 4%, отмечает лавный макроэкономист и руководитель... читать дальше
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