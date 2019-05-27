Цены на нефть на этой неделе могут восстановиться до уровня более $70/барр. - Альфа-банк

"Мы считаем, что цены на нефть на этой неделе могут восстановиться до уровня более $70/барр. Сужение спредов между месячными контрактами на нефть усиливают ожидания того, что санкции США и волна кризисов, прокатившаяся от Венесуэлы до Ливии, может привести к сбоям в поставках нефти в мире. В этот четверг, когда будет опубликован отчет EIA по запасам нефти, мы вряд ли будем наблюдать повторение ситуации недельной давности, когда цены на нефть опустились на 4,8% на фоне данных об увеличении запасов нефти на 4,8 млн барр. День памяти в США неофициально открыл сезон летних каникул – по данным Ассоциации американских автомобилистов (ААА), объем путешествующих по Америке будет вторым рекордным максимумов за этот год. Несмотря на высокие цены на нефть почти 43 млн американцев будут путешествовать в эти долгие выходные, из них 37,6 млн человек – на автомобилях. В результате ААА ожидает, что дороги в эти выходные будут самыми перегруженными для американских автомобилистов с 2005 г.", - полагают аналитики Альфа-банка.