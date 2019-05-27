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27 мая 2019 года 18:49
Слабый рост ВВП за 1К19 станет главным фактором в пользу понижения ставки на 25 б.п. на заседании ЦБРФ 14 июня - Альфа-банк
"Сочетание замедления инфляции и очень слабого роста ВВП за 1К19, который оказался гораздо ниже прогноза ЦБ в 1,0-1,5% г/г, по нашему мнению, является очень сильным доводом в пользу понижения ставки на заседании 14 июня. Тот факт, что по опросам Блумберг ставка ФРС к концу этого года может быть снижена (этого ожидают 40% респондентов), представляет дополнительный аргумент в пользу этого шага ЦБ РФ. Тем не менее, учитывая риски роста цен на бензин и слишком быстрый рост розничного кредитования, мы склонны полагать, что ЦБ потом может взять паузу и повременить со понижением ставки", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
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Компании упоминаемые в новости: Х5 Синергия
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