Слабый рост ВВП за 1К19 станет главным фактором в пользу понижения ставки на 25 б.п. на заседании ЦБРФ 14 июня - Альфа-банк

"Сочетание замедления инфляции и очень слабого роста ВВП за 1К19, который оказался гораздо ниже прогноза ЦБ в 1,0-1,5% г/г, по нашему мнению, является очень сильным доводом в пользу понижения ставки на заседании 14 июня. Тот факт, что по опросам Блумберг ставка ФРС к концу этого года может быть снижена (этого ожидают 40% респондентов), представляет дополнительный аргумент в пользу этого шага ЦБ РФ. Тем не менее, учитывая риски роста цен на бензин и слишком быстрый рост розничного кредитования, мы склонны полагать, что ЦБ потом может взять паузу и повременить со понижением ставки", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

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